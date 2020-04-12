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محافظات

حملات تطهير وتعقيم يوميا على المنشآت الخدمية والحكومية في أسيوط

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات التطهير والتعقيم متواصلة بصفة يومية في المنشآت الخدمية والحيوية والمصالح الحكومية والشوارع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بمشاركة وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة والتي تشمل اتخاذ التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن حملات التعقيم والتطهير تستهدف مواقف سيارات ومحطات للسكة الحديد ووحدات محلية وقروية ومدارس ومستشفيات ووحدات صحية وجمعيات زراعية ودور عبادة ومراكز الشرطة ووحدات بيطرية ومجازر ومحطات الثروة الحيوانية ومديريات وإدارات خدمية ومواقف سيارات الأجرة حيث تم الدفع بأطقم التطهير لجميع المنشآت بكافة المراكز والمدن.

وأشار إلى تقسيم المحافظة إلى قطاعات جغرافيًا بحيث يترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لأعمال التطهير بحي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام أعمال وحملات التطهير بمراكز الجنوب وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمتابعة مراكز الشمال وذلك بهدف سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه فضلًا عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
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