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برلمان

وكيل النواب يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا في الظهير الصحراوي

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوى
تقدّم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، باقتراح برغبة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية من أجل إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيرس كورونا خارج الكتل السكانية وفي الظهير الصحراوي، مؤكدا أن هذا الأمر يحفظ كرامة المتوفي وحرمته.

وقال "وهدان" في بيان له اليوم، إن الفترة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية خاصة بدفن ضحايا فيرس كورونا وهو ما تسبب في تدخل قوات الأمن لفض التجمعات ولدفن ضحايا الفيروس دون إحداث مشاكل وتفاديًا لانتشار الوباء وأي مخاطر يمكن أن تحدث بالمقابر الطبيعية.

وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن إنشاء المقابر كخطوة استباقية قبل أن يتفشى الوباء وتزداد أعداد الوفيات وذلك من أجل اكتمال منظومة الإجراءات الاحترازية، على أن تكون تلك المقابر مزارا في المستقبل شأن مقابر العلمين ومقابر الشهداء.
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