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محافظ الدقهلية: من خرجوا للاعتراض على دفن الطبيبة لا يمثلون القرية ..فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:31 م
أيمن مختار، محافظ
أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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اسراء صبري
وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التعازي لأسرة الدكتورة سونيا عبد العظيم التى دفنت امس فى قرية شبرا البهو بعد اعتراض عدد من الاهالي، وذلك بالنيابة عن شعب محافظة الدقهلية، وتابع قائلا: إن ما حدث بقرية شبرا البهو بمركز أجا بالدقهلية، غير مقبول ولا يمثل طبيعة وكرم وأخلاق شعب محافظة الدقهلية.

وأوضح "مختار"، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن أهالي الدقهلية كانوا من أوائل المعارضين لما حدث بقرية شبرا البهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلي أن من خرجوا من القرية للاعتراض على دفن الطبيبة، لا يمثلون القرية بأكملها.

وتابع محافظ الدقهلية، أن المحافظة قامت بإبلاغ مدير الأمن والامن الوطني والمباحث والحكمدار، بالإضافة إلي الأمن العام، وقاموا بتطبيق القانون بحذافيره، وتابع:اقدم الشكر للأمن المصري علي تعامله أمس مع الحادثة.


وأشار إلى أنه قرر إطلاق اسم الدكتورة سونيا عبد العظيم، على مدرسة القرية؛ تخليدًا لاسمها وحتى يعلم الطلاب أن العلم هو الأساس لكل شيء وليس الشائعات، موضحا أن ما يحدث من التنمر ضد مرضى فيروس كورونا غير آدمى بالمرة وغير مقبول.

وأضاف، أنه سيتم تعليق اللافتة باسم الدكتورة سونيا فقط، اليوم الأحد، على المدرسة، معتبرًا أن ذلك أقل تكريم لها. 
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