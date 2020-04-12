الأطباء عن حادث سونيا عبد العظيم: الفيروس لا يمشي

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن فيروس الكورونا لا يمشي ولا يخرج من القبر وأنه عند اتخاذ الإجراءات الصحية السليمة خلال تجهيز متوفى كورونا لن يكون هناك أى خطورة من الفيروس.





وأضاف أمين عام الأطباء، أنه من أجل الوقاية من كورونا أثناء تجهيز المتوفى به، يجب ارتداء الوقائيات الشخصية الصحيحة أثناء التغسيل ثم تكفينه وتغليفه بغلاف من البلاستيك.





وأشار إلى أنه أثناء الدفن يجب أن يكون هناك عدد قليل من المشاركين في الدفن ويجب ارتداء الواقيات الشخصية لمن يقومون بالدفن فعليًا وبعد ذلك يقومون بالتخلص من الواقيات بشكل آمن وغسل اليدين جيدا بهذا الشكل ليس هناك أي خطورة على المجتمع.





وأوضح أن الذى حدث بقرية شبرا البهو كانت صدمة شديدة ورسالة غاية السوء والسلبية للأطباء والفريق الطبي المتصدر الصفوف لمكافحة المرض، وتابع قائلا: إن ما يحدث الآن يأتي نتيجة سنوات طويلة من تحريض المجتمع ضد الأطباء وكثرة غُــبن حقوق الأطباء وعدم حماية الأطباء في أماكن عملهم.





وأشار إلى أنه حدث من قبل التعدي على الطبيبة سونيا عبد العظيم، ومحاولة طردها من بيتها لمجرد أنها طبيبة!





وأكد ضرورة إقامة حملات توعية إعلامية صحيحة للمجتمع لمنع مثل هذه الرسائل السلبية شديدة السوء والتي ستؤثر على المجتمع ككل.





وتساءل.. تم تقديم عدة طلبات لرئيس مجلس الوزراء لمعاملة الأطباء والطاقم الطبي "المصابين والمتوفين" بسبب الجائحة معاملة الشهداء، لماذا لم يتم الرد حتى الآن؟





وقال الدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب القومي، إنه تم تعقيم قسم الاستقبال بالمعهد، وافتتاحه لاستقبال المرضى مرة أخرى، وذلك عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الممرضين بالمعهد.





وقال أسامة إنه تم إجراء 96 تحليلا حتى الآن من الطاقم الطبي بالمعهد لإجراء تحليل الـ (PCR) لهم، وظهرت نتيجة 76 تحليلا حتى الآن جميعها سلبية، لافتا إلى أن هناك 20 عينة ستظهر نتيجتهم خلال الساعات المقبلة.



