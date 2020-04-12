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حوادث

القضاء الإداري: عدم قبول دعوى خضوع موظفي شركة بضائع لتأمينات الدولة

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:25 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير:
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى إحدي شركات نقل البضائع طالبت فيها بالاستفادة من مساهمة الدولة في حصة العامل ورب العمل في التامينات الاجتماعية، لانتفاء القرار الإداري.

وطالبت الشركة فى دعواها وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن تحمل الدولة لحصة العامل ورب العمل، أو جزء منها في التامينات عن العاملين بالشركة، وفقا لاحكام الماده 20 مكررا من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8لسنه 1997.

وثبت أن الشركه المدعيه تعمل في مجال نقل البضائع بالسيارات علي الطرق البرية داخل مصر وخارجها وكان نشاط هذه الشركة لايندرج ضمن الانشطة التي تتمتع بتيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية المنصوص عليها بالبند خامسا بالماده 20 من القانون، ولما كان هذا الادراج من عدمه من الأمور التي تندرج في عداد السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقًا لمقتضيات ومتطلبات المصلحة العامه بلا معقب عليها في ذلك، ما دام أن قرارها خلا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.

وأوضحت المحكمة أنه لا يمكن القول بأن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بادراج نشاط الشركه ضمن التيسيرات والحوافز غير الضريبيه يعد قرارًا إداريًا يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
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