AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى كورونا في بلجيكا إلى 3600

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:23 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
Advertisements
على صالح
لقي ما لا يقل عن 268 شخصًا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب معاناتهم من مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد 19" في بلجيكا، ما رفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 3600 شخص، حسبما أفاد يوم الأحد، المركز الوطني لمكافحة الفيروس.

كما أبلغت السلطات البلجيكية اليوم، الأحد، عن حدوث 1629 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليصل إجمالي عدد الاختبارات الإيجابية في البلاد إلى 24647 حالة.

وفي الوقت الحاضر، يتلقى 5353 شخصًا العلاج في مستشفيات الدولة، بينما جرى تسريح 6463 شخصا بعد تماثلهم للشفاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 79 حالة في ألمانيا

إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 291 حالة وفاة

243 إصابة جديدة.. بلجيكا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بـ كورونا

البحرين تعلن تعافي 204 أشخاص من فيروس كورونا

ارتفاع كبير في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في روسيا

6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال يوم واحد

ترشيحاتنا

رغم الجدل حول فعاليته.. بريطانيا تبدأ استخدام دواء جديدا لعلاج حالات كورونا الحرجة

بعد التوقيع الرسمي لـ بيراميدز.. السيناريو الأسود يلاحق أحمد فتحي فى الأهلي

قريبا.. وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

هل هناك فصائل دم لا تصاب بفيروس كورونا؟.. هانى الناظر يجيب.. فيديو

مش لابسين كمامات.. الشرطة تلقي القبض على مواطنين عرايا على أحد شواطئ تشيك.. صور

والدة نيمار تتزوج من شاب عمره 22 عاماً.. واللاعب يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس غريبة.. شاهد قبائل أفريقية تحرم على المرأة لمس الماشية

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 صور تبرز جمال ورد الخال

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها