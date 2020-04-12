ارتفاع حصيلة قتلى كورونا في بلجيكا إلى 3600

لقي ما لا يقل عن 268 شخصًا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب معاناتهم من مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد 19" في بلجيكا، ما رفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 3600 شخص، حسبما أفاد يوم الأحد، المركز الوطني لمكافحة الفيروس.





كما أبلغت السلطات البلجيكية اليوم، الأحد، عن حدوث 1629 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليصل إجمالي عدد الاختبارات الإيجابية في البلاد إلى 24647 حالة.





وفي الوقت الحاضر، يتلقى 5353 شخصًا العلاج في مستشفيات الدولة، بينما جرى تسريح 6463 شخصا بعد تماثلهم للشفاء.



