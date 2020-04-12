أهدروا 352 ألف جنيه أموال عامة.. حكم نهائي بمجازاة 6 مسئولين بالنقل العام

أيدت النيابة الإدارية حكم المحكمة التأديبية العليا، الأحد، مجازاة 6 مسئولين بـ"ترام" هيئة النقل العام بالقاهرة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.





وقررت النيابة عدم الطعن علي الحكن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أنه جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.





كانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكمها في القضية رقم 29 لسنة 60 قضائية بمجازاة 6 مسئولين بـ"ترام" هيئة النقل العام بالقاهرة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.





وتضمن الحكم مجازاة، رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام بغرامة تعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.





وخصم أجر 30 يومًا من راتب، مدير عام الورش بترام بور سعيد، ومدير إدارة المحطات بترام بور سعيد، وتغريم ملاحظ بورش الكهرباء بما يعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يوما من راتب فني بموقف مصر الجديدة، وتغريم فني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة بما يعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.





أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالي لجهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.





وتبين من أوراق القضية أن المخالفين من اﻷول وحتى السادس قبلوا أصناف المعجون اﻷبيض واﻷحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص واﻹستلام بالرغم من عدم مطابقتهما للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائى بها اﻷمر الذى ترتب عليه الحاق ضرر مالي بالهيئة تمثل فى قيمة العبوات التالفة التى تم فتحها ولم تستخدم، ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة، وذلك بمرفق ترام بورسعيد والبالغ إجمالي قيمتها 352 ألف جنيه.