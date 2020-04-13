نائب: تداعيات فيروس كورونا وقوانين الانتخابات على أجندة البرلمان المقبلة

قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان سيضع على أجندته بعد عودة إنعقاد جلساته يوم 29 إبريل مناقشة عدد من القضايا الحيوية التى تتعلق بأزمة فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.
وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب سيناقش الجوانب الصحية المتعلقة بفيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية التى نتج عنها هذا الوباء العالمى ، وكيفية العبور بسلام من هذه الأزمة.
كما أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين المؤجلة التى سيناقشها مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مثل قانون الإدارة المحلية وقوانين الانتخابات المتمثلة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وكان د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان المحدد سلفًا في 12 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020.
صرح بذلك المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، حيث يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الاجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامة النواب مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد.
كما يأتي وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.
يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا علي مستوي السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.
وتضمنت الجهود قرر تأجيل إنعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى ،وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرار وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل اليوم حتى 29 إبريل من الشهر الجاري.