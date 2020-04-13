نائب: تداعيات فيروس كورونا وقوانين الانتخابات على أجندة البرلمان المقبلة

قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان سيضع على أجندته بعد عودة إنعقاد جلساته يوم 29 إبريل مناقشة عدد من القضايا الحيوية التى تتعلق بأزمة فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.





وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب سيناقش الجوانب الصحية المتعلقة بفيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية التى نتج عنها هذا الوباء العالمى ، وكيفية العبور بسلام من هذه الأزمة.





كما أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين المؤجلة التى سيناقشها مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مثل قانون الإدارة المحلية وقوانين الانتخابات المتمثلة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ.



