AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: التنمر على ضحايا كورونا لا يرضاه الدين ولا تقره الأخلاق.. وحادثة الدقهلية تحريض إخواني سافر

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رفضه التام للسلوكيات الشاذة والتنمر من جانب بعض المواطنين تجاه مرضى كورونا ووصل الأمر إلى حالات الوفاة.

مطالبا بحملة للتصدى للسلوك الخاطئ من قبل البعض ضد مرضى فيروس كورونا، وخلال إجراءات دفن المتوفين، قائلا إنها تصرفات يرفضها الدين ولا تتماشى مع الأخلاق.

منوها في بيان له اليوم، بالسلوكيات المرفوضة من قبل بعض المواطنين تجاه طبيبة توفيت بكورونا في محافظة الدقهلية، وهو ما أثار استياءً عاما داخل المحافظة وخارجها وعلى مستوى الوطن بكامله.

وشدد المغازي على ضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية وتعليمية ودينية للتعريف بطريقة انتقال عدوى كورونا، خصوصا بعدما نفت منظمة الصحة العالمية انتقال العدوي بعد الوفاة.

وأكد المغازي أن التصرفات الفردية والشاذة مع طبيبة الدقهلية كانت بتحريض إخواني من جانب مجموعة من المرتزقة، وتصدت لهم الداخلية بكل حسم وهى رسالة لمن يتنمرون على ضحايا كورونا، لافتا إلى ضرورة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية من جانب الدولة، حتى نستطيع عبور هذا الأسبوع الأخطر في حياة الوباء وانتشاره داخل مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: طبيعة فيروس كورونا جعلت البعض يتنمر على المرضى.. ويجب التوعية

سبب في زيادة حالات الإصابات والوفيات.. أخطار التنمر على مرضى كورونا.. والبرلمان يتدخل

رفضوا دفنها خوفا من العدوى.. واقعة تنمر بالدقهلية ضد طبيبة توفيت متأثرة بفيروس كورونا.. والبرلمان يطالب بإجراءات لتحصين موتى الجيش الأبيض

الأزهر: التنمر ضد مصابي كورونا سلوك مرفوض ومحرم.. والإفتاء: التشاؤم والاستهزاء وتحقير المصابين والمرضى سلوك ذميم.. ونقابة الأشراف تقدم مجموعة إجراءات لتصحيح اللغط بشأن الفيروس

وكيل البرلمان: ما رأيناه اليوم في شبرا البهو بعيد عن الأخلاق المصرية.. فيديو

بعد واقعة جثمان طبيبة الدقهلية.. موظف يفتح مقابر أسرته لدفن ضحايا كورونا

ترشيحاتنا

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

فيفي عبده بدون ميكب علي إنستجرام.. فيديو

بعد تقليص عمومية الجبلاية.. الأهلي يرحب واتحاد الكرة يؤيد.. وخبير لوائح يوضح قانونية الأمر

50 مليون جنيه.. 6 معلومات لا تفوتك فى انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

خليفة أحمد فتحي فى الأهلي.. صراع بين 6 لاعبين واستبعاد لاعب الزمالك الهارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56

بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف

بنظارة بمبي ومكياج ناعم.. ميساء مغربي تبهر متابعيها من دبي