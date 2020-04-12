نائب: التنمر على ضحايا كورونا لا يرضاه الدين ولا تقره الأخلاق.. وحادثة الدقهلية تحريض إخواني سافر

أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رفضه التام للسلوكيات الشاذة والتنمر من جانب بعض المواطنين تجاه مرضى كورونا ووصل الأمر إلى حالات الوفاة.





مطالبا بحملة للتصدى للسلوك الخاطئ من قبل البعض ضد مرضى فيروس كورونا، وخلال إجراءات دفن المتوفين، قائلا إنها تصرفات يرفضها الدين ولا تتماشى مع الأخلاق.





منوها في بيان له اليوم، بالسلوكيات المرفوضة من قبل بعض المواطنين تجاه طبيبة توفيت بكورونا في محافظة الدقهلية، وهو ما أثار استياءً عاما داخل المحافظة وخارجها وعلى مستوى الوطن بكامله.





وشدد المغازي على ضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية وتعليمية ودينية للتعريف بطريقة انتقال عدوى كورونا، خصوصا بعدما نفت منظمة الصحة العالمية انتقال العدوي بعد الوفاة.



