دينا تنعى الدكتورة سونيا عبدالعظيم شهيدة الواجب بكلمات مؤثرة

سونيا عبدالعظيم، التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا نتيجة اختلاطها بمرضى مصابين، وحاول أهل قريتها منع دفنها خوفًا من انتقال الفيروس إليهم. حرصت الفنانة دينا ، على أن تنعى الدكتورة





قالت دينا ، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام": " د. #سونيا_عبد_العظيم. شهيدة الواجب والإنسانية . ربنا يرحمك ويسعدك في جنته. تحية احترام وتقدير ل أطباء وأطقم تمريض مصر.. ربنا يكون في عونكم ويقدركم". والإنسانيةأطباء





وتابعت: " #نسألكم_الدعاء .. #الجيش_الأبيض #مصر .. #حيش_مصر_الابيض #سلامتك_في_بيتك #خليك_في_البيت".



