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فن

دينا تنعى الدكتورة سونيا عبدالعظيم شهيدة الواجب بكلمات مؤثرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:18 م
دينا
دينا
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آيه عاطف
حرصت الفنانة دينا، على أن تنعى الدكتورة سونيا عبدالعظيم، التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا نتيجة اختلاطها بمرضى مصابين، وحاول أهل قريتها منع دفنها خوفًا من انتقال الفيروس إليهم.

قالت دينا، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام": "د. #سونيا_عبد_العظيم. شهيدة الواجب والإنسانية. ربنا يرحمك ويسعدك في جنته. تحية احترام وتقدير لأطباء وأطقم تمريض مصر.. ربنا يكون في عونكم ويقدركم".

وتابعت: "#نسألكم_الدعاء .. #الجيش_الأبيض #مصر .. #حيش_مصر_الابيض #سلامتك_في_بيتك #خليك_في_البيت".

يذكر أن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، قال إن فيروس كورونا لا يمشي ولا يخرج من القبر وإنه عند اتخاذ الإجراءات الصحية السليمة خلال تجهيز متوفى بكورونا لن يكون هناك أى خطورة من الفيروس.
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