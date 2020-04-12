ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56

تحتفل الراقصة دينا اليوم، الأحد، بعيد ميلادها الـ 56، فهي من مواليد 12 أبريل 1964، كما أنها من الفنانات اللاتي يثرن الجدل بسبب ظهورها بإطلالات جريئة تخطف أنظار المتابعين.





وتعتمد دينا في الظهور بشكل كبير على إطلالات ملفتة تكشف عن أنوثتها ورشاقتها، كما أنها تتميز بارتداء القطع اللامعة التي تميل للسواريه وعلى أحدث صيحات الموضة.





ومن الناحية الجمالية، تميل الراقصة دينا إلى وضع المكياج الذي يبرز ملامحها الحادة مع استخدام الألوان الجريئة مثل الأحمر في الشفاه والأسود في العين.





كما تميل إلى تسريحة شعر اعتيادية وهي ترك خصلات شعرها المجعد بعض الشيء منسدلا أعلى كتفيها بطريقة جذابة تخطف الأنظار.



