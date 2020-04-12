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مرأة

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:23 م
الراقصة دينا
الراقصة دينا
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حياة عبد العزيز
تحتفل الراقصة دينا اليوم، الأحد، بعيد ميلادها الـ 56، فهي من مواليد 12 أبريل 1964، كما أنها من الفنانات اللاتي يثرن الجدل بسبب ظهورها بإطلالات جريئة تخطف أنظار المتابعين.

وتعتمد دينا في الظهور بشكل كبير على إطلالات ملفتة تكشف عن أنوثتها ورشاقتها، كما أنها تتميز بارتداء القطع اللامعة التي تميل للسواريه وعلى أحدث صيحات الموضة.

ومن الناحية الجمالية، تميل الراقصة دينا إلى وضع المكياج الذي يبرز ملامحها الحادة مع استخدام الألوان الجريئة مثل الأحمر في الشفاه والأسود في العين.

كما تميل إلى تسريحة شعر اعتيادية وهي ترك خصلات شعرها المجعد بعض الشيء منسدلا أعلى كتفيها بطريقة جذابة تخطف الأنظار.

وترتدي دينا في بعض الأحيان الاكسسوارات اللافتة في الأذن واليد والرقبة.
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56
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