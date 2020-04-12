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منوعات

السينما الهندية مهددة بالإفلاس.. بوليوود في مأزق بسبب كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:24 م
رقص هندي
رقص هندي
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أماني إبراهيم
تأثرت الهند بتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على أراضيها، وكان القطاع الأكثر تأثرا هو صناعة السينما الهندية الضخمة (بوليوود)، سواء عبر أفلام لم يستكمل تصويرها أو دور السينما المغلقة فضلا عن تسريح مئات العاملين.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية كان الجميع في حماس لاستكمال تصوير أعمالهم، كما أن عشاق بوليوود حول العالم كانوا ينتظرون أحدث الأفلام ومنها فيلم كان سيتم عرضه بالتزامن مع عطلة وطنية بالهند، ولكن تم تأجيل العرض بسبب حظر التجول وعمليات الإغلاق المستمرة لمدة 21 يوما بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة أنه تم كذلك تأجيل عرض فيلم " Sooryavanshi" إلى أجل غير مسمى وهو فيلم السيرة الرياضية للمخرج كبير خان عن فريق الكريكيت الهندي الفائز بكأس العالم، وبطولة النجم الواقعي رانفير سينج وديبيكا بادكون، وكان هذا التأجيل مخيبًا للآمال، خاصة أن الفيلم تم إنتاجه بميزانية ضخمة.

ولم تتأثر فقط إصدارات الأفلام، بل باستكمال التصوير أيضا فالممثلة كانجانا رانوت كانت تصوّر فيلمها الجديد Thalaivi في ولاية تاميل نادو الجنوبية وكان من المقرر أن يستمر التصوير لمدة 45 يوما وعندما تم الإعلان عن الحظر المفروض بسبب كورونا، لم يتم السماح لها هي والفريق بالحصول على تصاريح للاستمرار وعادت إلى مومباي مجددا.

وقالت الممثلة ديبيكا بادكون إنها تعتبر نفسها "محظوظة" لأنها كانت ستسافر إلى سريلانكا لبدء تصوير فيلمها الجديد، قبل أيام من بدء إغلاق الهند، لهذا فإنها تعتبر وجودها في مومباي مع زوجها وأسرتها اكثر أمانا.
السينما الهندية مهددة بالإفلاس.. بوليوود في مأزق بسبب كورونا
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