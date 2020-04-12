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محافظات

بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
بدأ المسيحون بمحافظة بورسعيد في تصميم أركان إحتفالية  دينية في منازلهم كمظاهر إحتفالية إبتداء من اليوم الاحد وهو المعروف بأحد السعف ، وهو أول أيام أسبوع الألام، عوضا عن عدم الإحتفال خارجيا في الشوارع.

والمعروف انه من ضمن مظاهر الاحتفال ان يمسك المسيحيون سعف النخيل واغصان الزيتون وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وينشر " صدى البلد " 20 صورة من داخل منازل الأخوة الأقباط  بمختلف أرجاء المحافظة توضح الأركان في منازلهم .

وتضمنت الصور الجوانب الدينية المسيحية المختلطة  بمظاهر الإحتفال ، فتم وضع الصلبان وصور السيد المسيح ، والأنجيل  ، وصور للسيدة مريم العذراء ، بجانب وضع الشموع وبعض الصور والأيقونات الدينية أيضا المزينه بالاعلام والريات والشرائط السوداء وهذا هو المتبع داخل الكنائس فى هذا الاسبوع.

وحرص عدد من الأقباط لإلتقاط الصور لأبنائهم بجانب تلك الأركان ، داعين الله أن تمر تلك الفترة علي الجميع بخير وسلام وأن يحفظ الله جميع المصريين.

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن الهدف من تلك الأركان في منازل الأقباط هو نقل روح الكنائس وأجوائها إلي داخل البيوت ، تعويضا عن إغلاق الكنائس في تلك الفترة التي كانت تكتظ بالمصليين طيلة اسبوع الألام وحتي يوم الأحد القادم " عيد القيامة".

واستكمل " إن المقصد والغايه من رسالة الأديان والشريعة هى ان  تدعو  للحفاظ علي النفس البشرية وحمايتها قبل أي شئ، ونموها فى طريق التوبه والصلاح ،لذلك فسنتحتفل جميعا كهنة وشعب بأسبوع الألام في منازلنا ، وسنقوم بأداء الصلوات سويا في نفس الأوقات لترفع صلواتنا لله أن يزيح الوباء عن الوطن بأكمله"

جدير بالذكر أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، حددت خطة زمنية للمواعيد التي سيتم دق فيها اجراس جميع كنائس المحافظة طيلة أسبوع الألام، للمشاركة الوجدانية للأقباط  وإسعادهم خلال فترة اسبوع الألام والعيد وهم في منازلهم.
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف
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