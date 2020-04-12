10 رسائل جديدة من رئيس النواب بسبب كورونا.. تعرف عليها

وجّه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، عدد من الرسائل الجديدة فى ضوء متابعة البرلمان لجهود مؤسسات الدولة المصرية، الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، متضمنة عدد من التطمينات بشأن ما أثير عن وجود مقترحات تشريعية خاصة بالتبرع الإلزامي، وما يتم من جهود مبذولة وصادقة من مؤسسات الدولة للمرور من هذه الأزمة بأقل التداعيات خاصة أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقيم التوازن الدقيق و الثمين بين صحة المواطن واستمرار العمل.





وتضمنت الرسائل التأكيد على عودة المجلس للانعقاد فى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، ومناقشة عدد من التشريعات الهامة خاصة فيما هو متعلق بالضرائب العقارية والأمراض المعدية، فيما تضمنت التأكيد أيضا على أن النواب يحملون حملا ثقيلا قد لا يظهر في الإعلام، وهم متواجدون على الأرض بدوائرهم، وتبرعهم لصندوق تحيا مصر يتسق مع مبادرات الرئيس السيسي.





جهود النواب فى الدوائر وشكر عبدالعال





الرسائل تضمنت حديث عبد العال بأن أعضاء المجلس يحملون حملا ثقيلا قد لا يظهر كثيرًا في الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاويهم ويتحملون الكثير من الاعباء، فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا علي أن تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة شهور أمر غير مستغرب على نواب الشعب، ووجه عبد العال للأعضاء التحية والتقدير للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة فى جهود مكافحة وباء كورونا، وكذلك لجهودهم وتواجدهم المستمر بين ابناء دوائرهم.





تبرعات البرلمان ومبادرات الرئيس





رئيس مجلس النواب، قال إن تبرعات البرلمان التي بلغت قيمتها ٢٠ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر تعد مساهمة رمزية من المجلس فى ضوء الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، و تتسق أيضا مع مشاركة كافة قوى المجتمع المدنى فى المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءآت والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة.





السيسى وتوازن صحة المواطن واستمرار العمل





رسائل عبد العال تضمنت التأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع صحة المواطن المصري فى أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق و الثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الاجهزة والمؤسسات والاعمال، مؤكدًا علي أن الرئيس السيسى يقيم التوازن الدقيق و الثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الاجهزة والمؤسسات والأعمال جراء هذه الأزمة.





وأشاد عبد العال بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره آداء جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة، مشيرا إلي أن هذه الجهود تعد ترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة المشاكل والأزمات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحى والإقتصادى والإجتماعى للمواطنين.





جهود القوات المسلحة وتحقيق الاطمئنان





عبد العال قدم التحية للقوات المسلحة المصرية على إستعدادتها لمواجهة كافة الأزمات المجتمعية، قائلا:" ما رأيته بعيني من تجهيزات متقدمة للقوات المسلحة وقدرتها العالية على احتواء الكوارث وإقامة المستشفيات الميدانية وتجهيزها بسرعة يبعث على الثقة والطمأنينة وهو ما يؤدي إلى حالة من الاطمئنان فى نفوس أبناء الشعب".





شكر الداخلية وتنظيم الحظر وحماية الأمن





وجّه د. علي عبد العال، أيضا الشكر لرجال وزارة الداخلية ودورهم فى تنظيم الحظر وحماية الأمن والاستقرار ومنع الجرائم داخل البلاد والقبض على مرتكبيها.





لا خوف على مصر من أي نقص للسلع





رسائل عبدالعال تضمنت أيضا إشادة رئيس مجلس النواب، بمنظومة التموين وتوفير السلع الإستراتيجية، فى ضوء الجهود المبذولة من الدولة المصرية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا،مؤكدًا علي أن منظومة التموين تعمل على أعلى مستوى بفضل الخطط المسبقة والمتابعة المستمرة، ولا خوف على مصر من أي نقص للسلع.





تضحيات الأطقم الطبية





رئيس مجلس النواب، قال إن البرلمان يقدر تمام تضحيات وجهود الأطقم الطبية فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا علي أنه لا يفوته شكر الأطباء وجميع عناصر القطاع الطبي على جهودهم وتقدمهم الصفوف لمحاربة هذا المرض، وأن المجلس يقدر تماما تضحياتهم في هذا الظرف الدقيق.





جلسة 29 إبريل والإجراءات الاحترازية





رسائل عبد العال أيضا تضمنت كشفه تفاصيل الجلسة المقبلة للبرلمان المنتظر انعقادها فى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بعد تأجيل الانعقاد من 10 مارس الماضي، فى ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا علي أن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الجارى، وأنه اتخذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الإجتماعى فى جلوس الأعضاء بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه.





ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن جلسة المجلس ستكون دسمة وسنعمل على مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات حيث سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة ، ومن أبرزها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، مؤكدا أيضا علي أن المجلس ينتظر أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية.





حسم التبرع الإلزامي





تضمنت أيضا تأكيد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا صحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون لا من الحكومة أو من النواب، مؤكدًا على أن المجتمع المصري له خصائص ومزايا يتميز بها منها التواد والتراحم والترابط والشهامة والمسارعة إلى مساعدة الآخرين.





ولفت رئيس مجلس النواب إلي أنه لا يجب أن ندع القلق أو الفهم الخاطئ لبعض المواقف يؤثر على شخصيتنا وخصائصنا ويظهر ما ليس فينا، مؤكدا علي أنه لا صحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون لا من الحكومة أو من النواب.





جهود المواجهة مستمرة





يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا علي مستوي السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.





وتضمنت الجهود قرر تأجيل انعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى ، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان ، كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرار وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل الجلسات مرة أخري فى ضوء تجديد قرارات المواجهة حتي 29 إبريل من الشهر الجاري.