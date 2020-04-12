وثيقة معاش بكره في 40 فرعًا للبنك الأهلي.. وتوفيرها بـ150 فرعًا بنهاية يونيو

قامت شركة مصر لتأمينات الحياة ، إحدى شركات شركة مصر القابضة للتأمين والرائدة في مجال تأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، أقدم وأعرق البنوك المصرية، بإطلاق وثيقة "معاش بكره"، الفريدة من نوعها في السوق المصرية، في 14 فرعا من فروع البنك في شهر فبراير الماضي.





وأعلنت الشركة اليوم، الأحد، عن توفير الوثيقة حصريًا لعملاء البنك من خلال 40 فرعًا من فروع البنك الأهلي المصري.





وفي هذا السياق، أكد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين : "إن قطاع التأمين يعد بمثابة الوسيط في المعاملات وهو الأقدر على الاستثمار في مختلف المجالات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي يأتي طرح منتجات تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي".





وأضاف الحيني أن التعاون مع البنك الأهلي المصري - من خلال اتفاقية التأمين البنكي المبرمة بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي لتوفير وثيقة "معاش بكره" لعملاء البنك – هي إحدى القنوات التي تساعد بها الشركة العملاء الحاليين والمحتملين على تأمين معاش له ولأسرته من الآن".





من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة : "استطاعت وثيقة "معاش بكره" أن تجتذب شريحة كبيرة من عملاء البنك الأهلي المصري، لما بها من مميزات لا توجد في أي وثيقة أخرى، فهي على سبيل المثال لا الحصر لا تتطلب كشفًا طبيًا، وتتيح للعميل تحديد قيمة المعاش وفقًا لرغبته وتعطيه المرونة في دفع أقساط متغيرة واختيارية بناءً على مقدرته دون الحاجة إلى دفع أقساط ثابتة، مشيرًا إلى أنه من المخطط توفير الوثيقة في 150 فرع للبنك بنهاية يونيو القادم وذلك لتلبية جميع احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم".





وقال عبد العزيز: "تعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي المصري إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الإستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمينات على الحياة، وقد بدأت الاتفاقية بتوفير وثيقة " معاش بكره " في 14 فرعًا لعملاء البنك الأهلي المصري إلى أن وصل عدد الفروع التي توفر الوثيقة حاليًا إلى 40 فرعًا".





وعن طرق الدفع، أوضح عبد العزيز أن استخدام جميع التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة بالفعل للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة، وكذلك سداد الأقساط المتغيرة، وذلك عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني وتشمل الموقع الرسمي misrlife.com وتطبيق الهاتف المحمول Mobile App، ومنافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال المحافظ الإلكترونية Mobile Wallets، ومن خلال خدمات فوري المتاحة على ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك الأهلي المصري، ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع

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