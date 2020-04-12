لمتابعة سير العمل .. محافظ أسوان يتفقد مشروعات تنموية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء كوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد.





ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل مواقع العمل المختلفة.











واطمأن المحافظ على تطبيق وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين مع التشديد على تطبيق إجراءات الأمن الصناعى وإشتراطات الأمان وإرتداء الخوذة والأحذية الواقية والكمامات وتجنب التجمعات ، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم المستمر .





كما تفقد اللواء أشرف عطية مكونات مشروع مصنع كيما 2 حيث شدد على أهمية إلتزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية أثناء الدخول والخروج من وإلى مواقع العمل.





واستمع أشرف عطية إلى شرح مفصل أثناء مروره على مختلف أقسام المصنع من المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما والذى أشار إلى أن هذا المشروع القومى وصلت تكلفته الإستثمارية إلى 12 مليار جنيه وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا ، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا حيث يصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوربية والأسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية ، بجانب 55 % للأسواق المحلية مما ساهم في توفير أكثر من ألفين فرصة عمل حقيقة للشباب.





وفى نفس جولته الميدانية تابع أشرف عطية معدلات سير العمل حيث عرض المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى على المحافظ الموقف التنفيذى و التنسيق المستمر للتغلب على أى معوقات تعرقل سير العمل بهذا المشروع الهام والحيوى والذى تصل تكلفتة الإنشائية إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5,5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من ( 4 ) كبارى رئيسية ، علاوة على الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير و أنفاق والتى تقوم بها 4 شركات على 3 مراحل بنسبة تنفيذ 20 % .











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