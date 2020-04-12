حملة تطهير مكبرة بجنوب الأقصر.. صور

شهد مركز ومدينة الطور جنوب الاقصر، حملة تطهير وتعقيم مكبرة برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالتنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر وإدارة مياه الشرب بالطود برئاسة المهندس نجار احمد الصغير مدير إدارة الطود لمياه الشرب بمشاركة المجتمع الشعبي والمدني بمركز الطود جمعية الشباب للتنمية الشاملة وجمعية السلام القبطية الأرثوذكسية بالطود، وذلك لتعقيم وتطهير عدد من المواقع والطرق والشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمركز الطود .





وذلك في إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة .





وشملت الحملة تطهير عدد من الشوارع والمواقع من أبرزها مدخل مدينة الطود ومنطقة نجع مكى والمساكن الأولى بالرعاية وشارع الطود الدائري والذي يبدأ من مزلقان مدينة الطود حتي منطقة الضمان .





كما استهدفت الحملة شارع البنك الزراعي وماكينات الصراف الآلي A. T. M ومراكز الشباب والإدارات الخدمية ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والمكاتب البريدية واماكن انتظار عربيات السرفيس.





وأكد رئيس مركز ومدينة الطود بان أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز مستهدفة الشوارع والطرق والأماكن الحيوية والإدارات الخدميه بالمركز بالتنسيق مع جميع الجهات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.