AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة تطهير مكبرة بجنوب الأقصر.. صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:06 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
Advertisements
شمس يونس
شهد مركز ومدينة الطور جنوب الاقصر، حملة تطهير وتعقيم مكبرة برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود  بالتنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر وإدارة مياه الشرب بالطود برئاسة المهندس نجار احمد الصغير مدير إدارة الطود لمياه الشرب بمشاركة المجتمع الشعبي والمدني بمركز الطود جمعية الشباب للتنمية الشاملة وجمعية السلام القبطية الأرثوذكسية بالطود، وذلك لتعقيم وتطهير عدد من المواقع والطرق والشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمركز الطود .

وذلك في إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

 وشملت الحملة  تطهير عدد من الشوارع والمواقع من أبرزها مدخل مدينة الطود ومنطقة نجع مكى والمساكن الأولى بالرعاية وشارع الطود الدائري والذي يبدأ من مزلقان مدينة الطود حتي منطقة الضمان .

كما استهدفت الحملة شارع البنك الزراعي  وماكينات الصراف الآلي A. T. M ومراكز الشباب والإدارات الخدمية ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والمكاتب البريدية واماكن انتظار عربيات السرفيس.

 وأكد رئيس مركز ومدينة الطود بان أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز مستهدفة الشوارع والطرق والأماكن الحيوية والإدارات الخدميه بالمركز بالتنسيق مع جميع الجهات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
حملة تطهير مكبرة بجنوب الأقصر.. صور
حملة تطهير مكبرة بجنوب الأقصر.. صور
حملة تطهير مكبرة بجنوب الأقصر.. صور
حملة تطهير مكبرة بجنوب الأقصر.. صور
حملة تطهير مكبرة بجنوب الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن خطة القرى الأكثر احتياجًا.. تركيب 80 عامود جهد منخفض بجنوب الأقصر

بسبب فيروس كورونا.. تطهير وتعقيم 340 منشأة في البحيرة

"الزراعة" تواصل تطهير المؤسسات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

استمرار أعمال تطهير المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والشوارع بسوهاج

جمعية السلام القبطية الأرثوذكسية تعقم المنشآت والشوارع بالأقصر..شاهد

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير المصالح بسوهاج

ترشيحاتنا

إيطاليا تتعافى من فيروس كورونا.. المستشفيات بدأت تتنفس والإصابات تقل.. فيديو

مفاجأة من الرجاء.. المغربي حميد أحداد لن يعود لـ الزمالك

اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي نجم الأهلي

50 مليون جنيه.. 6 معلومات لا تفوتك فى انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

الأم الشجاعة.. سيدة تقطع مسافة 1400 كم لاستعادة ابنها العالق في مهمة شبه مستحيلة

حقيقة تجميد النادى الأهلي لـ أحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد الشفاء منه؟

بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56