AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:22 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
Advertisements
آيه عاطف - شيري نبيل
أعلن الفنان أحمد فريد، منذ قليل، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقال أحمد فريد: "چودي في زمة الله.. توفيت الي رحمة الله تعالى والدة دنيا عبد العزيز".

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد،عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان نقاش في مسلسل البرنس

خلف القضبان.. محمد رمضان ينشر البوستر الرسمي لـ البرنس

محمد رمضان ينشر كواليس مسلسل البرنس لأول مرة.. شاهد

حسن شاكوش تريند رقم 2 على يوتيوب بأغنية مسلسل البرنس "أيامي".. فيديو

محمد رمضان يحتفل مع أسرة مسلسل البرنس.. شاهد

شاهد ..محمد رمضان ينشر البوستر الرسمى لمسلسل البرنس عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يبعث ببرقيات تهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

كل ما تريد معرفته عن مدينة الرحاب التابعة لـ هشام طلعت مصطفى بعد نفاذ وحدات وزارة الإسكان بها خلال دقائق

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 صور تبرز جمال ورد الخال

صندوق تحيا مصر يوفّر 10 أطنان مواد غذائية و2.5 طن لحوم لسكان المعتمدية

حقيقة ترحيل السعودية لآلاف الإثيوبيين بسبب كورونا

وزير التعليم: منصة edmodo عليها 6 ملايين طالب حاليا.. وسنشرح تفاصيلها غدًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56

بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف

بنظارة بمبي ومكياج ناعم.. ميساء مغربي تبهر متابعيها من دبي