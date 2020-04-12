أعلن الفنان أحمد فريد ، منذ قليل، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك".





چودي في زمة الله.. توفيت الي رحمة الله تعالى والدة دنيا عبد العزيز". وقال أحمد فريد : "





يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز ، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



