محافظ الجيزة لأهالي المعتمدية: التزموا بالحجر وجميع الأجهزة مسخرة لتلبية احتياجاتكم

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في توفير جميع سبل الدعم لقرية المعتمدية بمركز كرداسة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل يوميا تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين، خاصة فى مثل هذه الظروف الطارئة.





وقال محافظ الجيزة في بيان له، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا جميع المواطنين الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم.





وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







وأوضح أنه كلف نواب المحافظ وقيادات المحافظة بمتابعة يومية لموقف السلع الغذائية بالقرية وتسهيل سبل المعيشة لمواطنيها في ضوء الحد من أي تجمعات بالأسواق والمتاجر لحين انتهاء مدة الحجر الصحي حفاظا على سلامة المواطنين.

