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حوادث

الداخلية: حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:14 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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مصطفى الرماح
قالت وزارة الداخلية إن أجهزتها وجهت حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات على مستوى جميع المحافظات. 

وبحسب بيان، الأحد، أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن الأقصر عن تأمين تنفيذ (21) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر وفي مديرية أمن البحر الأحمر  تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية. 
    
وفي مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ (56) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضي أملاك الدولة وفي مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ (3) قرارات إزالة عقار مخالفة وفى مديرية أمن الجيزة تم تأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة العمرانية.
     
وفي مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ههيا.
    
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات. 
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