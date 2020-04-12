القارة تواجه الأوبئة القاتلة.. عودة الإيبولا يجدد دعوات إسقاط الديون عن أفريقيا

عانت كثيرا لكنها لم تسقط أبدا رغم الظروف والتحديات، فهى القارة الأفريقية الشابة التى كلما اشتدت بها الأزمات قوي عضدها، وحاربت وأعطت المشكلات دروسا فى التحمل والصبر، فأفريقيا مرت بالعديد من الأوبئة ( الإيدز والملاريا والتوليد والإيبولا وشلل الأطفال والحمى الصفراء) وأخيرا كورونا.





وقوف الدول الأفريقية بجوار بعضها البعض كان حائط الصد أمام تلك الأوبئة وخاصة كورونا المستجد، الدعوة للتوحد خرجت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالما كانت مصر هى العين الساهرة على حفظ أمن واستقرار القارة السمراء، فلا يوجد محلى دولة حضره الرئيس السيسي إلا وأعلى صوت القارة السمراء فيه وتحدث عن مشاكلها وضرورة وجود تكاتف دولى مع أفريقيا.





بالتأكيد الواقع هو خير رد على أى مقولات تهمش دور مصر، فالرئيس السيسي قاد خلال الفترة الماضية سلسلة قمم عبر الفديوكونفرانس من أجل وضع استراتيجية لمحاربة فيروس كورونا المستجد ومن بينها تخفيف أعباء الديون على الدول الأفريقية ودعمها اقتصاديا.





وطالما عانت دول القارة من الأوبئة وخاصة الأيبولا ففى عام 2014 طلبت لجنة تابعة للأمم المتحدة، المزيد من عمليات إلغاء الدين للدول الأكثر تضررا من فيروس "إيبولا" في غرب إفريقيا.





وقالت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة -في اجتماع عقد بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، إنه من الضروري ألا تزيد أزمة تفشي "إيبولا" من المعاناة الاقتصادية لكل من سيراليون وغينيا وليبيريا.





وناشد كارلوس لوبيز، نائب الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حينذاك بإسقاط الديون.





لم ينته وباء الإيبولا بعد من أفريقيا فهناك دولا لازالت تعانى من هذا الوباء مثل الكونغو الديمقراطية والتى أعلنت منذ يومين تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.





وعلي ذلك أصبحت أفريقيا فى مرمي نيران الإيبولا والكورونا، إلا أن الدعوات لتخفيف العبء الاقتصادي لا زالت تعلو حيث عقد الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية ثلاث قمم الاول قمة مجموعة العشرين التى تمت عبر تقنيات وسائل الاتصال الحديثة للدول العظمى حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب المانحين من الدول الصناعية الكبرى.





كما شارك الرئيس السيسي أيضا فى مؤتمر القمة المصغر عبر وسائل الاتصال لمجموعة من القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، والرئيس الكيني "أوهورو كينياتا"، والرئيس المالي "إبراهيم أبو بكر كيتا"، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب "موسى فقيه" رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.





وناقش المؤتمر التداعيات التى أحدثها فيروس كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع الأزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، فى ظل معانا العالم كله من هذا الوباء المتفشية والذي أرهق اقتصاديات الدول العظمى فكيف الحال بأفريقيا.





وعليه تم الاتفاق خلال مؤتمر القمة المصغر بين قادة أفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا في أفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة على الدول الإفريقية، وذلك على غرار الجهود الأفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الأفريقية.





وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق تعزيزا للجهود الأفريقية المشتركة، وأيضًا تقديم دعم مالي للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، والذي من المقرر أن تستضيف مصر المقر الإقليمي له.





كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وبالتنسيق والتعاون بين جميع الدول الأفريقية، بحيث تكون مهمتها تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة وباء كورونا، وكذا مخاطبة الرأي العام الأفريقي بالمستجدات والتطورات في هذا الشأن.





وتم التوافق كذلك حول أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الإنتاج المحلي للمواد والمحاليل والمطهرات الكيميائية في مختلف الدول الأفريقية، فضلًا عن صياغة حملات توعية للشعوب الأفريقية بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تقليل الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.





وبالتأكيد عودة مصر لأحضان القارة مرة أخرى خلال الأعوام الماضية شدد من عضض تلك الدول وجعلها أكثر قوة بعد أن انهكتها العديد من المشكلات سواء الأوبئة التى تحصد معها أرواح عدة أو آفة الارهاب التى أيضا تزهق أرواح الأبرياء.





أما القمة الأخيرة هى التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومدير عام منظمة الصحة العالمية، حيث ضمت القمة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورؤساء كينيا، ومالي، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، ورواندا، وزيمبابوي، ورئيس وزراء إثيوبيا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض".



