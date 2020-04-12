رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى ليواصل تعافيه فى مقر الحكومة الريفي

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فورى،.





وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن جونسون سيكمل مرحلة التعافي من كورونا داخل مقر الحكومة.





كان جونسون جدد شكره لموظفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى مستشفى سانت توماس فى وسط لندن، لإنقاذ حياته أثناء خضوعه للعلاج في العناية المركزة من فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.





وقال بوريس جونسون وهو يصدر بيانًا قصيرًا وهو يواصل شفاءه: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي"، بحسب رويترز.