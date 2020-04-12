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حوادث

بحوزتهم 688 ألف جنيه و1800 دولار .. «الأموال العامة» تضبط 3 تجار عملة

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:24 م
اتجار فى النقد
اتجار فى النقد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة. 

وبحسب بيان، الأحد، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي. 

وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (688,847 ألف جنيه مصرى – 34,664 ألف دولار أمريكى – 1800 ألف يورو – 10 جنيه إسترلينى - 4191 ألاف ريال سعودى – 2410 درهم إماراتى – 6 دينار كويتي – 300 ريال عمانى – 3300 جنيه سودانى) .. بما يعادل (620,862 ستمائة وعشرون ألف وثمانمائة وإثنان وستون جنيه مصرى) بجملة (1,309,709 مليون مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وتسعة جنيه مصرى ) تم ضبطها مستنديًا).

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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