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أخبار البلد

أبو الغيط خلال اتصال مع المبعوث الأممي لليمن: لا ينبغي تضييع فرصة وقف الصراع

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:01 م
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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أ ش أ
اكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم /الأحد/ أنه لا ينبغي تضييع فرصة وقف الصراع وحل الأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أحمد أبو الغيط، مع مارتن جريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن حيث أطلعه الأخير على آخر المُستجدات بشأن المقترحات المُحدثة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لتحقيق وقفٍ إطلاق النار في عموم اليمن، والتي تشمل إجراءات اقتصادية وسياسية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم عن أبو الغيط قوله إن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي تُمثل فرصةً حقيقية لا ينبغي تضييعها، وأن قرار تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف العمليات العسكرية لاقى ترحيبًا من كافة أطياف الشعب اليمني الذي عانى من الحرب وتبعاتها الخطيرة.

وكرر مطالبته للطرف الحوثي إظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تُمثل فرصةً نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.

وأعرب أبو الغيط للمبعوث اليمني خلال حديثهما الهاتفي عن تثمين جامعة الدول العربية للجهود التي يقوم بها من أجل اغتنام نافذة الفرصة المتاحة حاليًا لتحقيق وقفٍ كامل لإطلاق النار، ودفع الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط في مفاوضات جادة تُفضي إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب، ويُتيح المجال للمجتمع الدولي لكي يُساعد اليمن في مواجهته لتفشٍ محتمل لوباء كورونا. 
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