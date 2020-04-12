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رياضة

شاهد.. لاعبو أندية القسم الرابع يتوافدون على مقر توزيع شيكات الدعم

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:20 م
لاعبي القسم الرابع
لاعبي القسم الرابع
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عبدالله هشام
قام نادي النجوم لكرة القدم اليوم -الأحد- باستئناف دعم لاعبي الدوري القسم الرابع، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها محمد الطويلة رئيس النادي لدعم للاعبي أندية الدوري المصري القسم الرابع والثالث، التي تقع في محيط الأندية الجغرافي، بواقع خمسة أندية لكل ناد يقوم بالرعاية، وذلك إيمانًا بقيم المشاركة المجتمعية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها أندية القسمين الرابع والثالث نتيجة التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، وذلك خلال الفترة التي تمر بها مصر من مواجهة فيروس كورونا.

وقد حضر لاعبو الفريق الأول بمركز شباب منشية البكاري لنادي النجوم لكرة القدم صباح اليوم - الأحد - وذلك لاستلام "الشيكات" الخاصة بهم مع مراعاة تنفيذ تعليمات الأمان التي حددتها وزارة الصحة المصرية، وذلك لدعم اللاعبين خلال شهر أبريل الحالي.

ويستمر دعم محمد الطويلة رئيس النادي للاعبي فرق الدوري القسم الرابع والثالث، حيث سيتم تحرير باقي "الشيكات" للاعبي مركز شباب كرداسة، والتي سيتم تسليمها للاعبين في صباح يوم الغد بمقر نادي النجوم.

وكان نادي النجوم لكرة القدم قد حرر "شيكات" لـ  125 لاعبا من فرق الدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم وهم مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح ومركز شباب البكاري ومركز شباب كرداسة، حيث تسلم لاعبو ثلاث فرق "الشيكات" الخاصة بهم.
شاهد.. لاعبو أندية القسم الرابع يتوافدون على مقر توزيع شيكات الدعم
شاهد.. لاعبو أندية القسم الرابع يتوافدون على مقر توزيع شيكات الدعم
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