جبر الخواطر.. تفاصيل مبادرة لدعم متضررى الأزمات | فيديو





وأوضحت أحد أعضاء فريق جبر الخواطر، خلال استضافتها ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن أعضاء المبادرة دشنوا هاشتاج # جبر_ الخواطر ابدأ بنفسك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





ولفتت إلى أن المبادرة تمت عن طريق مشاركة جمع أهالى حدائق الأهرام، منوهة إلى أن مبادرة جبر الخواطر تهدف لدعم المتضررين، فالمبادرة بدأت قبل انتشار فيروس كورونا وتعاملنا مع أزمة السيول بكامل طاقتنا.





وأوضحت نجلاء أسامة، بأن المبادرة بعد أزمة كورونا بدأت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا عن طريق اتباع جميع إجراءات التعقيم والتطهير.





وأضافت أن المبادرة قامت بتدشين صيدلية الخير بالجهود الذاتية عن طريق تجميع الأدوية التى تمتلكها الأهالى والإعلان عنها لمن يرغب بها وصرف روشتات طبية تحت إشراف طبى.

قالت نجلاء أسامة، أحد أعضاء فريق جبر الخواطر، إن مبادرة جبر الخواطر جاءت فكرتها عن طريق تدشين جروب بمشاركة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بمنطقة حدائق الأهرام.