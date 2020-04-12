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محافظات

حملة مكبرة لإزالة مباني مقامة بالمخالفة على أملاك هيئة الصرف بالزقازيق

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء إبراهيم عبد الغفار حكمدار مديرية أمن الشرقية واللواء أشرف الدمرداش مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، حملة مكبرة لإزالة مبنى مقام بالمخالفة على مساحة 108 أمتار عبارة عن دور ارضي وأعمدة ومسلحات تم الإنتهاء منها خلال اليومين الماضيين، ويشرع صاحبه في إقامة الدور الثاني للمبنى، ومتعد على أملاك هيئة الصرف التابعة لوزارة الري والموارد المائية، وذلك بقرية كفر الدونهيا التابعة لرئاسة مركز الزقازيق.


وجرى إحالة المخالفة للنيابة العسكرية لإتخاذ اللازم في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.


وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في التعامل مع المتعدين على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية ، ولن تسمح بالتعدي عليها في ظل انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


كما أشرف المحافظ  بنفسه على تنفيذ قرار الإزالة برقم 323 لسنة 2016 الصادر لمبنى بمساحة 84 متر متعد على جسر مصرف القليوبي الرئيسي من المبدأ كيلو 8.350 بقرية دونهيا مركز الزقازيق تعذر له التنفيذ وعند مخاطبة هيئة الصرف لمحافظ الشرقية لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى.


وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة وقام بنفسه بترأس الحملة والإشراف عليها ليرسل رسالة أن الدولة قادرة على التعامل مع ضعاف النفوس الذين تسول لهم انفسهم التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.


ووجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع جهات الأمن بسرعة الإنتهاء من اخلاء مبنى مجاور مقام بالمخالفة من قاطنيه، ومتعد على جسر المصرف تمهيد لتنفيذ قرار الإزالة في غضون الأيام القادمة ، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين .


وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة المخالفات في المهد قبل ان تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها .


وأشاد محافظ الشرقية  بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مسئولي جهات الولاية.

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