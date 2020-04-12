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سيارات

MG تقدم صيانات وخدمات مجانية للأطباء والممرضين

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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أماني نوار

أعلنت شركة MG  عن تقديم خدمات مجانية مميزة للأطباء بعد مجهودهم في مكافحة انتشار كورونا وذلك لما قدموه من تضحيات في هذه الظروف الراهنة، مؤكدة أن العروض التي توفر للأطباء تشمل صيانة مجانية دورية لسياراته، موضحة أن العرض يشمل الأطباء والممرضين، وذلك في إطار مساهمة  MG بمواجهة أزمة كورونا.


وأكدت الشركة أن هذه الخطوة هي تقدير  للأطباء والممرضين في مصر لدورهم الكبير في هذه الفترة واحترامهم لعملهم في ظل مكافحة  فيروس كورونا.


وتعتبر MG  ليست الشركة الوحيدة التي تعلن عن عروض بل قامت قبلها شركة سيارات اخرى مش شيفرولية واوبل . 


يذكر  أن وزارة الصحة أعلنت في بيان لها عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة.


وأوضحت الوزارة فى بيانها أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426  متعافيا.

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