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أخبار البلد

عاكف مغربى: بنك مصر يشارك فى الاكتتاب الخاص بمجموعة طلعت مصطفى

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 أكد عاكف مغربى نائب رئيس بنك مصر لـ "صدى البلد" أن البنك شارك فى الاكتتاب الخاص  بإصدار صكوك مجموعة طلعت مصطفى البالغة قيمتها 2 مليار جنيه لتمويل مول مدينتى، التابع للمجموعة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعلنت  عن موافقة الهيئة على طرح أوإصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري -إصدارا واحدا - من نوع صكوك الاجارة  المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيتم طرحها طرحًا خاصًا والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهرًا اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.

ويشارك فى الاكتتاب مع بنك مصر ثلاثة بنوك اخرى هى بنوك القاهرة وقناة السويس والمصرى الخليجى

وقال رئيس الهيئة محمد عمران  فى بيان رسمى صدر عن الهيئة  الأربعاء الماضى إن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة)، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى العقارية ، مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).

وكانت  المجموعة المالية هيرميس اعلنت  الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أول إصدار للصكوك بالسوق المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري، وذلك في صفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي قابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.

ويشار أن الجهة المستفيدة “الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني” والصكوك قد حصلتا على تصنيف ائتماني (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين(MERIS).

ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.

ونجحت الشركة بنهاية العام الماضي أيضا في أول إصدار لسندات قصيرة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية وأيضًا طرح سندات توريق قصيرة الأجل لأول مرة في تاريخ السوق المصري وذلك في إصدار بقيمة 167 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال.

يذكر ان تقييم ال A+ هو اعلى تقييم يمكن ان تحصل عليه شركة ف الشرق الأوسط والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني هي احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، والشركة العربية هي المالكة لمشروعي الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديد.

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