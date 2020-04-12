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اقتصاد

بسبب الجودة.. تأخر المعدات الطبية من الصين

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:31 م
الصين
الصين
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وكالات
صرح مسؤولون في الجمارك الصينية، بأن تأخر شحنات المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس وكمامات 95N ، وغيرها إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم بسبب مشاكل في الجودة.


إذ واجهت الصين اتهامات من أوروبا بأن بعض الإمدادات الطبية معيبة، ما دفع الجمارك الصينية إلى فحص كل شحنة قبل تصديرها!


وهذا أدى إلى تأخيرات فورية في شحنات أمس السبت، يمكن أن تتراوح التأخيرات من بضع ساعات إلى بضعة أيام بحسب المدينة.


الجدير ذكره أن الإنتاج اليومي للأقنعة وأجهزة التنفس في الصين ارتفع من 10 ملايين في بداية فبراير إلى 116 مليونًا بعد أربعة أسابيع فقط.
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