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محافظات

لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي في بورسعيد، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات الخيرية والشركات لتقديم المواد الغذائية والرعاية المتكاملة لعمارتى الحجز المنزلى بمنطقه استكمال زمزم بالضواحي. 

وقال رئيس الحي، في بيان، إنه جرى توزيع عدد من المواد غذائية المتنوعة علي سكان العمارتين عن طريق مؤسسة الريحان الخيرية ومجموعة الحسن والحسين التجارية وشركة قناة السويس ومديرية التضامن الاجتماعي، إضافة إلى وجبات الإفطار اليومى التى يقوم الحى بتوفيرها. 

وبخصوص الأطعمة التي تم توزيعها قال رئيس الحي " تم توزيع شنط الى سكان العمارتين بالكامل تحتوى على معلبات والبان للفطار وعشاء بجانب لحوم ودواجن ومجمدات وأرز وبقوليات ومعلبات  تكفى لأكثر من يوم.

وأوضح رئيس الحى أنه تم أيضا توفير بعض احتياجات السكان من المستلزمات الطبية والعلاجية ،مع قيام مديري الطب الوقائي بتوقيع الكشف الطبي بصفه منتظمة على سكان العمارتين.

وعلي جانب متصل  أكد رئيس الحى استمرار أعمال تعقيم وتطهير مبنى العمارتين ورفع القمامه والمخلفات بواسطه عمال الحي، مشيرًا إلى استمرار إجراءات المتابعه اليوميه لسكان العمارتين حتى انتهاء فترة الحجز المنزلى والتى تستمر 14 يومًا. 

واشار رئيس الحي أيضا بأنه خلال اليومين السابقين  تم احضار سيارة اسعاف محهزة لاخذ رجل مسن وزوجته الى مستشفى الحميات لتوقيع الكشف الطبى عليهم تحت مراقبه الطب ، كما تم إحضار خبز من مخبز بمنطقة الصفا الى ساكنى العمارات الخاضعة تحت الحجر الصحي عن طريق  سكرتير الحي.

واختتم رئيس الحي اللواء أحمد قاسم قائلا " جميع الاوضاع مستقرة في العقارين، ولا توجد أي مشكلات نهائيا، وتم التنبية على السكان بالالتزام بتعليمات الوقاية وعدم التجمعات والاختلاط حفاظا على سلامتهم وسلامه الآخرين. 
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
لحوم ودواجن وألبان لدعم عمارتي الحجر المنزلي في بورسعيد
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