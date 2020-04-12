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أخبار البلد

محافظ الجيزة: مؤسسة أبو العينين شريك أساسي في مكافحة الوباء وتطهير الشوارع

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:32 م
محافظ الجيزة يقود
محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة لتعقيم الشوارع
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احمد بيسو - ابراهيم قنديل - محمد ابو النور
نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع المحافظة، وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التى نفذتها المحافظة أمس بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق. 

وأكد راشد -بحسب بيان الأحد- أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات اليومية بجميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM.  

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته الميدانية لأعمال التطهير واصطفاف المعدات بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظه و تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب ورئيس حي شمال الجيزه وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعه بالمحافظه و رئيس سوق الجمله بمدينة 6 اكتوبر ووكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطرى ومجموعه من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وشاركت مكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين ومؤسسة ابو العينين الاجتماعية في الاصطفاف، نظرًا لجهودها البارزة في تعقيم وتطهير كافة شوارع وميادين وواجهات المحال والمنازل ومؤسسات ومدارس ومستشفيات ومكاتب بريد ومساجد وكنائس ومراكز شباب جنوب الجيزة بجميع المناطق مثل البكباشى والقصبجى والمنيب وجزيرة بين البحرين والقرصاية وساقية مكى وشياخة أولى ومنطقة الجيزة بحرى وميدان الجيزة.  

وأشاد المحافظ بجهود مكاتب أبو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية في مكافحة وباء كورونا مؤكدا علي متابعته لأنشطة المؤسسة والمكاتب كشريك رئيسى للمحافظة فى جهود التعقيم والتطهير والعمل الاجتماعى بالمحافظة.

يذكر أن حملة التطهير والتعقيم التى نفذتها مكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين بشوارع ومنازل ومنشأت دائرة الجيزة مستمرة على مدى أكثر من 18 يوما متواصلة. بالاضافة لجهود المكاتب فى تنظيم صرف المعاشات وإعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات. 

كما قامت مؤسسة ابو العينين بجهود بارزة في تسيير قوافل الخير للمتضررين من أزمة كورونا بمحافظة الجيزة وغيرها من المحافظات كما قامت بتجهيز العديد من المستشفيات باجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية الحديثة، وذلك بمحافظات الجيزة وسوهاج وقنا والشرقية.
محافظ الجيزة: مؤسسة أبو العينين شريك أساسي في مكافحة الوباء وتطهير الشوارع
محافظ الجيزة: مؤسسة أبو العينين شريك أساسي في مكافحة الوباء وتطهير الشوارع
محافظ الجيزة: مؤسسة أبو العينين شريك أساسي في مكافحة الوباء وتطهير الشوارع
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