بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور





وأكد موقع ديلي ميل أن الأمير هاري وميجان ميركل قامام بشراء منزل النجم ميل جبسون ووصل سعره 12 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي ، ويقع في لوس أنجلوس .





وجاء المنزل مكونًا من 5 غرف نوم و مسبحين وصالة رياضية خاصة على مساحة خمسة أفدنة من الأراضي .





ونشر ديلي ميل صور من داخل المنزل الذي جاء بسيطًا ومميزًا، ونال إعجاب هاري وميجان من أول مرة ، و نشر وكيل العقارات المحلي بلوس أنجلوس أندريا بايلوت الأسبوع الماضي على أنستجرام منشورًا حيث أكد أن هاري وميجان يشترون منزل ميل جبسون .

نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن حياة الأمير هاري و زوجته ميجان ميركل، بعد انفصالهما تمامًا عن العائلة الملكية البريطانية وإتمام أخر المهام الملكية في الفترة الأخيرة ثم غادر الثناني للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية .