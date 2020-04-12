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مرأة

بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:00 م
هاري و ميجان
هاري و ميجان
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رشا عوني
نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن حياة الأمير هاري و زوجته ميجان ميركل، بعد انفصالهما تمامًا عن العائلة الملكية البريطانية وإتمام أخر المهام الملكية في الفترة الأخيرة ثم غادر الثناني للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية . 

وأكد موقع ديلي ميل أن الأمير هاري وميجان ميركل قامام بشراء منزل النجم ميل جبسون ووصل سعره 12 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي ، ويقع في لوس أنجلوس . 

وجاء المنزل مكونًا من 5 غرف نوم و مسبحين وصالة رياضية خاصة على مساحة خمسة أفدنة من الأراضي .

ونشر ديلي ميل صور من داخل المنزل الذي جاء بسيطًا ومميزًا، ونال إعجاب هاري وميجان من أول مرة ، و نشر وكيل العقارات المحلي بلوس أنجلوس أندريا بايلوت الأسبوع الماضي على أنستجرام منشورًا حيث أكد أن هاري وميجان يشترون منزل ميل جبسون .
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور
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