AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مكافأة استثنائية للأطقم الطبية وعمال المستشفيات بجامعة أسيوط

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:01 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
Advertisements
قســــم التعليــم
كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قراره بصرف مكافأة استثنائية لكافة أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء التدريس وشباب الأطباء والصيادلة والتمريض والفتيات والعمال ومساعديهم.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن تلك المكافأة تأتى تشجيعًا لهم لما بذلوه من جهد دءوب وعمل متفاني خلال شهر مارس الماضي من أجل الحفاظ على مستوى قدمة فى أقسام المستشفيات الجامعية وتطبيق القرارات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء والتى تقدم بتواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة والخاصة بالتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ووجه رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية فى كافة المستشفيات المصرية بصفة عامة ات وعمل لساعات متواصلة ، مختصًا كذلك بالشكر من شباب أطباء مستشفيات أسيوط الجامعية ممن يقفون على خط النار لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج أهلنا وذوينا من المصابين فى مختلف الأقسام الطبية ومستشفيات العزل .

وأوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المكافأة تستهدف الأطقم الطبية المثبتين والمنتدبين بأقسام الاستقبال العام بكافة المستشفيات الجامعية ومستشفى العزل واستقبال الإصابات والعناية المركز وأمراض الصدر ووحدة الحماية بالمستشفى والتي سوف تتضمن صرف ألف جنيه للأطباء المقيمين والأخصائيين والمدرسين المساعدين ، ومبلغ 600 جنيه لكافة الصيادلة بتلك الأقسام ، ونفس المبلغ للتمريض والفنين ومبلغ 300 جنيه للعمال والمساعدات ، أما الأقسام الطبية والوحدات العلاجية الأخرى من العاملين في تخصصات ليست في مواجهة مباشرة مع حالات الاستقبال والطوارئ فمن المقرر لهم أن يصرف لهم 50% من المبالغ سابقة الذكر حسب كل فئة وذلك وفق الكشوف التى تم حصرها بمعرفة الدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية وذلك من صندوق تحسين الخدمة بكل مستشفى على حدا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص غرف عزل للمشتبه في إصابته بـ كورونا بمستشفى جامعة أسيوط

تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفيات بنها الجامعية

صرف مكافآة 1000 جنيه للنواب والعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة

رئيس جامعة أسيوط: الأطباء بمستشفيات العزل نجحوا في إنقاذ أهالينا

قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء

أيمن أبو العلا: زيادة بدل المهن الطبية "هدية السيسي" لجيش مصر الأبيض

ترشيحاتنا

بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور

لهذه الأسباب.. 4 دول أوروبية تخرج من العزل

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ١٢-٤-٢٠٢٠

الشرطة تلقي القبض على فتيات بصحبة رجال أعمال على متن طائرة خاصة

هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

خليفة أحمد فتحي فى الأهلي.. صراع بين 6 لاعبين واستبعاد لاعب الزمالك الهارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد الشفاء منه؟

بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56