مكافأة استثنائية للأطقم الطبية وعمال المستشفيات بجامعة أسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قراره بصرف مكافأة استثنائية لكافة أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء التدريس وشباب الأطباء والصيادلة والتمريض والفتيات والعمال ومساعديهم.





وصرح الدكتور طارق الجمال أن تلك المكافأة تأتى تشجيعًا لهم لما بذلوه من جهد دءوب وعمل متفاني خلال شهر مارس الماضي من أجل الحفاظ على مستوى قدمة فى أقسام المستشفيات الجامعية وتطبيق القرارات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء والتى تقدم بتواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة والخاصة بالتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





ووجه رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية فى كافة المستشفيات المصرية بصفة عامة ات وعمل لساعات متواصلة ، مختصًا كذلك بالشكر من شباب أطباء مستشفيات أسيوط الجامعية ممن يقفون على خط النار لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج أهلنا وذوينا من المصابين فى مختلف الأقسام الطبية ومستشفيات العزل .



