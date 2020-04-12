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حوادث

"الاقتصادية" تؤجل محاكمة اللبان في الاتجار بالعملة دون ترخيص

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:07 م
جمال اللبان
جمال اللبان
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رامي المهدي
أجلت المحكمة الاقتصادية ، محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص اداريًا.


كانت النيابة العامة، وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.


يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.


وكان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، أحال جمال محمد إبراهيم اللبان مدير العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
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