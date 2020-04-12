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أخبار العالم

بخطاب نادر جدا .. ملكة بريطانيا تحتفل بعيد الفصح .. ماذا قالت ؟

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:03 م
الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث
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على صالح
بعد أقل من أسبوع من بثها التاريخي إلى المملكة المتحدة في خطاب وجههته للشعب البريطاني لمؤازرته في مواجهة جائحة كورونا، قدمت الملكة إليزابيث الثانية رسالة تشجيع أخرى، في عطلة عيد الفصح.


وفي خطابها، الذي جاء في شكل تسجيل وتم نشره على حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية الرسمية للعائلة المالكة ، حثت الملكة الجمهور على مواصلة ممارسة التباعد الاجتماعي - من خلال "الفصل" - حتى خلال عطلة أو موسم هذا ، بالنسبة للكثيرين ، يتميز بقضاء الوقت معًا.


وذكرت العديد من المنافذ الإخبارية البريطانية، بما في ذلك بي بي سي وسكاي نيوز، بالإضافة إلى محرر ديلي ميل الملكي ريبيكا إنجليش، أن هذا كان أول خطاب لعيد الفصح للملكة في 68 عاما منذ ان اعتلت عرش بريطانيا.


ومن النادر أن تخاطب الملكة الجمهور في البث المسجل، إلى جانب خطاب عيد الميلاد السنوي، وفي المناسبات الخاصة الأخرى، مثل اليوبيل الماسي لها عام 2012، وفقًا لمراسلة العائلة الملكية ميخائيلا فريل.


وقالت ملكة بريطانيا: العديد من الأديان لديها مهرجانات تحتفل فيها حيث الضوء يتغلب على الظلام. 


وغالبًا ما تكون هذه المناسبات مصحوبة بإضاءة الشموع، ويبدو أنهم يتحدثون إلى كل ثقافة، ويناشدون الناس من جميع الأديان. 


شموع مضاءة على كعك عيد الميلاد ولإحياء الذكرى السنوية للعائلة المقدسة، عندما نجتمع بسعادة حول مصدر الضوء،  فإنه يوحدنا. 


ومع حلول الظلام يوم السبت قبل عيد الفصح ، كان العديد من المسيحيين يشعلون الشموع معًا. وفي الكنيسة ، يمر ضوء واحد، وينتشر ببطء ثم بسرعة أكبر مع إضاءة المزيد من الشموع. 


إنها طريقة لإظهار كيف تم نقل الأخبار الجيدة عن قيامة المسيح من عيد الفصح الأول من كل جيل حتى الآن. 


هذا العام ، سيكون عيد الفصح مختلفًا بالنسبة للكثيرين منا ، ولكن من خلال الفصل الاجتماعي، نحافظ على الآخرين في أمان، لكن عيد الفصح لم يتم إلغاؤه. 


وفي الواقع، نحن بحاجة إلى عيد الفصح أكثر من أي وقت مضى. 


أعطى اكتشاف المسيح المقام في أول عيد فصح لأتباعه أملًا جديدًا وغرضًا جديدًا ، ويمكننا جميعًا أن نشجع على ذلك. 


نحن نعلم أن فيروس كورونا لن يتغلب علينا. هو مظلمة قدر الموت، خاصة لأولئك الذين يعانون من الحزن.


النور والحياة أكبر، لذا نرجو أن يكون اللهب الحي لعيد الفصح دليلًا ثابتًا بينما نواجه المستقبل. 


وأتمنى للجميع من جميع الأديان والمذاهب عيد فصح مباركا.
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