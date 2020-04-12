مدير تحرير الأهرام : استمرار عجلة الإنتاج يحمي مصر من الأزمات الاقتصادية .. فيديو

قال أحمد عامر ، مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية ، إن عجلة الإنتاج لابد من استمرارها بعد أزمة كورونا خاصة أن عكس ذلك سينتج عنه تراكمات اقتصادية كبيرة .
وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، إنه لا يمكن أن تتوقف المستلزمات الطبية أو المصانع بعد أزمة كورونا تجنبا لحدوث تفاقمات فى الاقتصاد المصرى .
وأوضح أحمد عامر ، أن دول العالم كاملة تتابع تطورات أزمة كورونا بمشاعر الهلع والرعب والذى لا يجب أن يؤثر بدوره على رؤية الجانب الاقتصادى لدى كل دولة .
وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، ، إلى أن الجانب الإقتصادى من توفير سلع غذائية أمر لا غنى عنه خاصة أنه فى حالة توقف المصانع عن الإنتاج وقتئذ دول العالم ستموت من المجاعات وليس من كورونا فقط .
وتابع أحمد عامر ، مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية ، أن إنتاج المصانع للمستلزمات الطبية أيضا ضرورى لإنقاذ المرضى من فيروس كورونا والحد من الوفيات .