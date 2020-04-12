مدير تحرير الأهرام : استمرار عجلة الإنتاج يحمي مصر من الأزمات الاقتصادية .. فيديو













وأوضح أحمد عامر ، أن دول العالم كاملة تتابع تطورات أزمة كورونا بمشاعر الهلع والرعب والذى لا يجب أن يؤثر بدوره على رؤية الجانب الاقتصادى لدى كل دولة .









وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، ، إلى أن الجانب الإقتصادى من توفير سلع غذائية أمر لا غنى عنه خاصة أنه فى حالة توقف المصانع عن الإنتاج وقتئذ دول العالم ستموت من المجاعات وليس من كورونا فقط .







