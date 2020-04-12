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مدير تحرير الأهرام : استمرار عجلة الإنتاج يحمي مصر من الأزمات الاقتصادية .. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:09 م
أحمد عامر
أحمد عامر
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شيرين عادل
قال أحمد عامر ، مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية ، إن عجلة الإنتاج لابد من استمرارها  بعد أزمة كورونا خاصة أن عكس ذلك سينتج عنه تراكمات اقتصادية كبيرة  .


وأكد  مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ، إنه لا يمكن أن تتوقف المستلزمات الطبية أو المصانع بعد أزمة كورونا تجنبا لحدوث تفاقمات فى الاقتصاد المصرى .


وأوضح  أحمد عامر ، أن دول العالم كاملة تتابع تطورات أزمة كورونا بمشاعر الهلع والرعب والذى لا يجب أن يؤثر بدوره على رؤية الجانب الاقتصادى لدى كل دولة . 


وأشار  مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية، ، إلى أن الجانب الإقتصادى من توفير سلع غذائية أمر لا غنى عنه خاصة أنه فى حالة توقف المصانع عن الإنتاج وقتئذ دول العالم ستموت من المجاعات وليس من كورونا فقط .


وتابع  أحمد عامر ، مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون السياسية ، أن إنتاج المصانع للمستلزمات الطبية أيضا ضرورى لإنقاذ المرضى من فيروس كورونا والحد من الوفيات .
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