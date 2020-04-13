معنا من أجل صحتك..مبادرة للوقاية والتطهير ببئر العبد في شمال سيناء

حيث نفذ فريق الشباب المتطوعون بالجمعية والذي يضم 15 متطوع بالمشاركة في العديد من الأنشطة.

وقال المهندس سامي الهواري رئيس الجمعية ، بانه تم ننفيذ حملات توعية للوقاية من الفيروس ، الي جانب توزيع ملصقات توعية بمدينة بئر العبد ، وقرى سلمانه والسادات، وتجمع اغزيوان، وقرية النجاح كمرحلة أولى .كما تطهير 120 محل وسيارة بالشارع التجاري وسط المدينة، و تطهير 8 مبنى حكومي شمل " التموين والتأمينات الاجتماعية والكهرباء ومبنى مجلس المدينة والإدارة الهندسية والبنك الزراعي المصرى .واضاف ان فريق التطوع شارك مع الأهالي من خلال لقاءات توعوية على هامش الحملة، علاوة علي دعم عدد من الأسر الأكثر احتياجا بالمواد الغذائية .وقال المهندس سامي الهواري رئيس الجمعية ، ان المبادرة ، استهدفت 300 أسرة من الصيادين بمنطقة ومركز بئر العبد، وبدأت بقرية سلمانة والسادات بمركز ومدينة بئر العبد بعدد 50 أسرة، وبمشاركة 15 من المتطوعين بتنظيم حملة توعية للوقاية من فيروي كورونا المستجد.اقراء ايضا..