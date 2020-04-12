رئيس الوزراء يتلقى خطابا من شركة قابضة بتبرعها بـ 7 ملايين جنيه

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، خطابًا من رجل الأعمال يسين الشقيرى رئيس مجلس إدارة مجموعة "يسين القابضة" بشأن تبرعه بمبلغ 7 ملايين جنيه؛ تم توجيه 5 ملايين جنيه منها لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد ، وذلك من خلال شيك موجَّه الى صندوق "تحيا مصر"، كما تم توجيه مليون جنيه لبيت الزكاة والصدقات المصري بالأزهر الشريف، ومليون جنيه آخر للفقراء والمساكين.









ووجَّه رئيس الوزراء الشكر لرجل الأعمال على هذه اللفتة الطيبة، مثمنًا ما يتم إطلاقه والإعلان عنه من مبادرات مجتمعية من جانب القطاع الخاص ورجال الأعمال الوطنيين وكافة مُؤسسات المجتمع المدني تسهم في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتدعم ما يتم بذله من جهود حكومية في هذا الصدد.







