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اقتصاد

الصين: النشاط الاقتصادي في بكين عاد لطبيعته بنسبة 99.9%

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:00 م
المصانع
المصانع
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وكالات
أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الصينية، بكين، أن النشاط الاقتصادي في العاصمة عاد للعمل بشكل طبيعي في 99.9 بالمائة من المصانع الكبرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن “لي سو فانغ” نائبة مدير لجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، قولها إن 3007 شركات من إجمالي 3010 شركات فوق الحجم المحدد في بكين، استأنفت عملها الجمعة الماضي.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين ونصف من إعلان الصين عن تفشي فيروس “كورونا” على أراضيها وإعلان حالة الطوارئ، قبل أن تبدأ السيطرة على الفيروس اعتبارا من مطلع مارس.

وذكرت “لي”، أن 4201 من أصل 4408 مبان تجارية رئيسية استأنفت العمل في العاصمة بكين، بنسبة بلغت 95.3 بالمئة من إجمالي المباني.

وزادت: "كذلك، تم استئناف العمل في 2130 مشروعا إنشائيا، مع عودة 338 ألف شخص إلى مواقع عملهم”.

وحتى صباح اليوم، الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الصين 82 ألف حالة، توفي منها 3339، بينما تماثلت 57.4 ألف حالة للشفاء.
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