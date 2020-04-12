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أخبار العالم

وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 10000 حالة

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:02 م
وفيات كورونا في بريطانيا
وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 10000 حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت بريطانيا اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 10000 شخص؛ وذلك بعد تسجيل 710 حالة وفاة جديدة في البلاد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصل إجمالي عدد الوفيات قفي بريطانيا إلى 10585 حالة وفاة، تزامنا مع عيد الفصح اليوم، الأحد.

أعلنت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا عن تسجيل 657 حالة وفاة أخرى، بما في ذلك 42 حالة وفاة بدون مشاكل صحية أساسية معروفة، مما رفع إجمالي البلاد إلى 9594 حالة.

وكان أصغر الأشخاص المتوفيين في المستشفيات يبلغ من العمر 26 عامًا وكان أكبرهم 100 عامًا، ويعتقد أن كلاهما يعاني من مشاكل طبية قائمة.

وسجلت ويلز 18 حالة وفاة أخرى، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 369 شخصًا. كما أبلغت اسكتلندا عن 24 حالة وفاة إضافية، مما يجعل عدد الوفيات في البلاد 566 بينما وصل إجمالي عدد الإصابات  5,912 حالة مؤكدة.

وسط أرقام الوفيات القاتمة اليوم، كان هناك بصيص أمل حيث خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المستشفى بعد صراع مع كورونا.

وأكد داونينج ستريت بعد ظهر اليوم أن جونسون غادر مستشفى سانت توماس في وسط لندن، بعد دخوله الأحد الماضي، حيث قضى ثلاث ليال في العناية المركزة  يتلقى الأكسجين.

ومن المقرر أن يتوجه جونسون، 55 سنة ، الآن إلى مقر إقامته الرسمي في تشيكرز في باكينجهامشير للراحة، حيث قال المتحدث باسمه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء للعمل فورًا".
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