وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 10000 حالة

أعلنت بريطانيا اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 10000 شخص؛ وذلك بعد تسجيل 710 حالة وفاة جديدة في البلاد.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصل إجمالي عدد الوفيات قفي بريطانيا إلى 10585 حالة وفاة، تزامنا مع عيد الفصح اليوم، الأحد.





أعلنت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا عن تسجيل 657 حالة وفاة أخرى، بما في ذلك 42 حالة وفاة بدون مشاكل صحية أساسية معروفة، مما رفع إجمالي البلاد إلى 9594 حالة.





وكان أصغر الأشخاص المتوفيين في المستشفيات يبلغ من العمر 26 عامًا وكان أكبرهم 100 عامًا، ويعتقد أن كلاهما يعاني من مشاكل طبية قائمة.



