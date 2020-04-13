تبرعات ومطهرات.. كيف تكاتف أهالي الغربية ضد كورونا.. صور

شهدت قرية طوخ ميت يزيد بمركز السنطة في الغربية، تدشين مبادرة شعبية نظمها العشرات من شباب القرية سعيا فى الاستمرار فى تدشين حملات وقائية للتطهير والتعقيم منازل والأماكن العامة بذات القرية للتأمين أرواح وحياة المواطنين .





وجاء ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأعلن محمد حسن أحد شباب القرية أن تلك المبادرة استهدفت حملة لتطهير والتعقيم الشوارع والمحلات وجدران المنازل الخارجية وتم تقسيم القرية إلى ٦ مجموعات لرش وتطهير المنطقة بالكامل.





وأشار "حسن" إلى أن أهالي وأبناء القرية أبدوا سعادتهم بفكر الشباب وحرصهم على تطهير قريتهم بشكل مستمر وهللوا بالدعاء لهم وأن يحفظ الله مصر وتتخطي هذة المرحلة فى الوقت الجاري لتأمين كافة ممثلي وعائلات الجمهورية .





من جانبه أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير محافظة الغربية بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لتدشين سلسلة حملات تطهير وتعقيم بكافة قرى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وكفرالزيات والسنطة وقطور وسمنود للوقاية من وباء كورونا.





وكشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن مبادرات الخير تواجه فيروس كورونا ، حيث يتسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوي، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة .





وأوضح الدكتور أحمد عطا أن مبادرة "أحمي نفسك أحمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني علي الفور ، حيث تبرعت إحدى سيدات الأعمال بمدينة طنطا بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا الي ارسال جزء منها الى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير .





وفي السياق ذاته، تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا ب 1400 شنطة غذائية لدعم مستشفي الحجر الصحى بكفر الزيات .





وأشاد نائب محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال للمبادرات التي تطلقها المحافظة لتقديم الدعم اللازم للأساليب والتدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا ، والذي يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني لكل من يساهم في تلك المبادرات.