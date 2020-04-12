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رياضة

كارثة تلاحق الدوري السعودي في حالة الإلغاء

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قال الخبير التسويقي مقبل بن جديع أن هناك خسائر مالية كبيرة جدًا سوف تلاحق الدوري السعودي في حالة إلغاء الموسم الحالي.

وأضاف بن جديع في تصريحات صحفية لجريدة " الرياض" السعودية أن الدوري سوف يخسر ما يزيد عن 100 مليون ريال في حالة لم يستكمل خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الأندية سوف تكون صاحبة النصيب الأكبر من التضرر المالي بسب أنهم سوف يكونوا مضطرين لإعادة الأموال للجماهير التي دفعت الأشتراكات الموسمية لحضور كافة مباريات الفريق عن الموسم الحالي.

وتابع أن عودة النشاط الرياضي أصبح أمر لا مفر منه وأن هناك عدة حلول لذلك وهي استكمال ما تبقى من جولات من الدوري في مايو على أن ينتهي في أغسطس في حالة تحسن الأوضاع خلال الفترة القادمة.

وعن الحل الثاني أوضح أنه لو اضطرت الظروف أن يلعب الدوري بالصيف وهو ما يعد مستحيل في بعض المناطق نظرًا لأرتفاع درجات الحرارة بها فإن المسابقة من المفضل أن يتم استكمالها بالمنطقة الشمالية من المملكة والتي تكون فيها درجات الحرارة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية في ذلك الوقت من العام.

يذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي النصر وذلك بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة قبل إيقافها في ظل الإجراءات الأحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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