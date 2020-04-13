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برلمان

برلمانى يطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:01 ص
النائب مجدى مرشد
النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
طالب النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بسرعة مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به من 9 شهور الذى يتعلق بإنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية ، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يعرض للمناقشة حتى الان.

وأكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهمية هذا المجلس تتمثل فى أنه يقوم برسم السياسة العامة للصحة ويحدد معايير المهنيين والأطباء فى مختلف التخصصات ، كما أنه يحدد معايير التعليم والشهادات.

كما أشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هذا المجلس يسجل انتشار الأمراض ويحدد اداب المهنة وأخطاء الأطباء ويعالج مشاكلهم ، بالإضافة إلى أنه سيكون به مجلس أمناء من الوزراء المعنيين ومجلس إدارة.

كما أوضح أن هذا المجلس سيجعل وزير الصحة يسير على خطته ، بحيث يستكمل كل وزير جديد خطة الوزير السابق ولا يقدم خطة جديدة ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى مفوضية للصحة والتعليم ، بحيث يجتمع هذا المجلس كل شهر لمناقشة خططه.

وتابع : هناك دول كثيرة تطبق هذا المجلس الصحى ومنها السعودية والإمارات ، مشيرا إلى انه أعد مشروع القانون على غرار المجلس الصحى الإنجليزى.

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