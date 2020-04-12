انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 - 4 - 2020

انخفضت أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم، الأحد، 12 - 4 - 2020؛ ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 730 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 732 جنيهًا؛ لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 830 جنيها و834 جنيها.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 بين 761 جنيها و765 جنيها.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 726 جنيها و730 جنيها.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 622 جنيها و626 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 484 جنيها و487 جنيها.





يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 5808 جنيهات و5840، ويزن 8 جرامات .





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية