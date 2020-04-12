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محافظات

للوقاية من كورونا.. تطهير المصالح الحكومية في شمال سيناء

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:41 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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احمد صالح
أكد الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة.

ومن جانبه قال سليمان فرح محمد، رئيس مدينة نخل بوسط سيناء، أنه يجري تنفيذ حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة والحيوية، ومنها المساجد، الوحدات السكنية بالمدينة، بالتنسيق مع مجموعة من العاملين بالمجلس وشباب المدينة المتطوعين، في إطار الاستعدادات الاحترازية لمواجهة أي تداعيات ضد فيروس كورونا.

وقال ، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المناطق السكنية بقريتى التمد، رأس النقب للوقاية من أخطار فيروس كورونا المستجد.
كما شملت عمليات حملة التطهير مستشفى نخل المركزى، وقسم الشرطة، وإدارة الشباب والرياضة، ومجلس المدينة، والكمائن الأمنية، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية والمحلات التجارية، بالمواد المطهرة للمرة الثانية على التوالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة.

ومن جانبه.. أكد خليل على خليل سكرتير المجلس بضرورة التزام المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر، للوقاية من أخطار "كورونا" وتأمين أرواح المواطنين.


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للوقاية من كورونا.. تطهير المصالح الحكومية في شمال سيناء
للوقاية من كورونا.. تطهير المصالح الحكومية في شمال سيناء
للوقاية من كورونا.. تطهير المصالح الحكومية في شمال سيناء
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