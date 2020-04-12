فضيحة مرعبة بمستشفيات أمريكا.. لماذا تفشل في وقف تفشي فيروس كورونا؟.. وتقارير صادمة: دخول قسم الطوارئ حكم بالإعدام على المصابين

- صحافة أمريكا: سقطنا أخلاقيا أمام العالم

- مجلة شهيرة: لم نفلح في مواجهة أكبر وباء بالتاريخ الحديث

- الممرضات والأطباء في واشنطن يلجأون لطلب التبرعات من المواطنين

بعيدًا عن مواجهة تحدي الفيروس القاتل، فشلت أمريكا فشلًا ذريعًا في تحمل مسؤوليتها الأخلاقية الأساسية وحماية صحة ورفاهية مواطنيها، هكذا قالت مجلة "ذا ناشيونال إنتريست" الأمريكية.





قالت المجلة، إنه لا ينبغي للمرضى أن يكون دخولهم المستشفى وأقسام الطوارئ بمثابة حكم بالإعدام.





لكن التقارير تتزايد في وسائل الإعلام حول ممرات المستشفيات المليئة بالمرضى الذين يعانون من ضائقة شديدة والذين يُتركون لتنتهي حياتهم حيث تتخلى المستشفيات المنهكة، أو حتى لا تشرع ، في محاولة معالجتهم.





وبعيدًا عن مواجهة تحدي الفيروس، فشلت أمريكا فشلًا ذريعًا في تحمل مسؤوليتها الأخلاقية الأساسية من حماية صحة ورفاهية مواطنيها، وإضاعة فكرة الحلم الأمريكي مع أول كارثة كبرى بعد الحرب العالمية الثانية.





وفي آخر التطورات، تقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن "المستشفيات في جميع أنحاء البلاد تعاني بدرجة أو بأخرى من نقصٍ في معدات الحماية الشخصية وغيرها من التجهيزات".





وطالبت الممرضات والأطباء بالتبرع عبر الإنترنت، بل وهناك روايات و قصص عن إعادة استخدام الأقنعة واستخدام أكياس القمامة كوسائل حماية.





ويقول العديد من العاملين في المستشفيات إنهم أيضًا غير محميين بشكل مؤسف وأنهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية .





وقالت شبكة "سي إن إن"، إن هناك أزمة في ديترويت، وربما يكون الجزء الأكثر إثارة للصدمة هو الكشف عن أنه "بالنسبة للمرضى، خاصة كبار السن الذين يعانون من عوامل خطورة عالية لـ Covid-19 ، ينصح سرًا الموظفين أسرهم بأنه لا فائدة من علاجهم، فحالتهم متأخرة.





وذكرت المجلة، أنه إذا كانت المستشفيات تضع هذه السياسات بشكل غير رسمي، فيجب أن تدق أجراس الإنذار، خاصة بين حكام ميشيجان ونيويورك ونيوجيرسي الذين تضررت ولايتهم أكثر من غيرها من الفيروس.

فعندما ضرب إعصار كاترينا نيو أورليانز أو وقعت كوارث سابقة ، لم يقبل الأمريكيون بالفشل ببساطة بل طالبوا بنتائج.

وفي هذا الصدد، فإن البيانات التي يصدرها مديرو المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية والتي تطمئن الناس ، بأنهم يتأكدون من أن جميع المرضى يتلقون الرعاية المناسبة، يجب التدقيق فيها.

هناك حاجة أيضًا إلى إجراء عاجل من إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. بعدما تأخرت في اتخاذ اللازم لمواجهة الوباء.

وعلى الجانب الإيجابي، يعمل البنتاجون على معالجة الأزمة الطبية، ففي سياتل ولوس أنجلوس ونيويورك ، يقبل الجيش المرضى ويعالجهم ، بما في ذلك إنشاء مرفق للرعاية الطبية في مركز مؤتمرات يعقوب جافيتس.

كما يساعد عشرات الآلاف من أعضاء الحرس الوطني في مواقع الاختبار المحلية وتوزيع المواد الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك ، يشير د. أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إلى أن اختبارات الأجسام المضادة يجب أن تكون متاحة في غضون أسبوع.

وربما سيكون هذا مفيدًا للغاية للعاملين في مجال الرعاية الصحية حيث يمكن أن يساعد هذا في تحديد من أصيب بالفيروس ومن لم يصب من قبل.

في الوقت الحالي ، يجب على ترامب نفسه أن يدرك أن فتح أمريكا قبل الأوان للأعمال التجارية، كما يحثه مستشاروه الاقتصاديون على القيام بذلك ، من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل خطير.

وبالفعل تراجع ترامب عن الموعد النهائي لفتح الشركات مع عيد الفصح.

وختمت المجلة، بقولها إن حجم وتكاليف فشل أمريكا كبيرة.و كما تسأل سوزان جلاسر بشكل صحيح في نيويوركر ، كيف انتهت أمريكا ، أغنى دولة في العالم ، مع الممرضات يرتدين أكياس القمامة؟

تجيب وتقول، الامر يعود الى مراكز السيطرة على الأمراض التي وزعت اختبارًا خاطئًا للفيروس في فبراير.

كما أعاقت مراكز السيطرة على الأمراض مختبرات الجامعة من وضع اختباراتها الخاصة.

وضاعت أسابيع بسبب إقامة العوائق البيروقراطية من قبل الوكالات الحكومية. و أدى رفض ترامب للقبول بأن الوباء قادم إلى أمريكا بالإضافة إلى تردده في طلب وتوزيع الإمدادات الطبية الكافية إلى إعاقة شديدة لأي استجابة فعالة.

في الأسبوع الماضي ، رفض ترامب تقرير المفتش العام لوزارة الصحة من وجود نقص كبير في الإمدادات في ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مستشفى.

و تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تعاملت بشكل سيئ مع الوباء.