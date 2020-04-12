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ثقافة

مبادرة من قيادات وزارة الثقافة للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن اطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر وذلك لمساندة الدولة فى تصديها لتداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسئولية الوطنية وايمانا بضرورة التكاتف لتجاوز التحديات.


جاءت المبادرة كإحدى صور التعاون المجتمعى والانسانى فى مواجهة الازمات وباعتبارها دعوة لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة فى خطوات التغلب على الظروف الاستثنائية الحالية.

 

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبى على الجهود المبذولة والتى توحدت لتعكس صورة واضحة للانتماء والتفانى فى خدمة الوطن.

 

وكانت وزارة الثقافة، أوقفت الأنشطة الفنية والثقافية، كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا.

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