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فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية عبر موقع دار الإفتاء على مدار 24 ساعة

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
قررت دار الإفتاء المصرية فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية لاستقبال الأسئلة على مدار أربع وعشرين ساعة يوميًا على الموقع والتطبيق الإلكترونيين، من خلال الموقع عبر الرابط الآتي: ( https://goo.gl/1P2YSW ). 



وقالت دار الإفتاء المصرية - في بيان اليوم الأحد - إنها قررت العمل على مدار اليوم لاستقبال الفتاوى والأسئلة نظرا للزحام الشديد في الاستقبال وكثرة عدد الأسئلة.


وأشار الى أن من يريد الحصول على الإجابة فستكون بإحدى الطرق الآتية: الطريقة الأولى:الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى (‏https://goo.gl/LHZicF  ) واستخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك، الطريقة الثانية: إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عنه. 


وتابعت: أنه يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام android من خلال الرابط الآتي:https://goo.gl/G9EMy1 ) ولنظام ios من خلال الرابط الآتي:( ‏https://goo.gl/MC8DgW ) . 

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