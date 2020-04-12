فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية عبر موقع دار الإفتاء على مدار 24 ساعة

وقالت دار الإفتاء المصرية - في بيان اليوم الأحد - إنها قررت العمل على مدار اليوم لاستقبال الفتاوى والأسئلة نظرا للزحام الشديد في الاستقبال وكثرة عدد الأسئلة.
وأشار الى أن من يريد الحصول على الإجابة فستكون بإحدى الطرق الآتية: الطريقة الأولى:الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى (https://goo.gl/LHZicF ) واستخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك، الطريقة الثانية: إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عنه.
وتابعت: أنه يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام android من خلال الرابط الآتي: ( https://goo.gl/G9EMy1 ) ولنظام ios من خلال الرابط الآتي:( https://goo.gl/MC8DgW ) .