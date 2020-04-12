فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية عبر موقع دار الإفتاء على مدار 24 ساعة

قررت دار الإفتاء المصرية فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية لاستقبال الأسئلة على مدار أربع وعشرين ساعة يوميًا على الموقع والتطبيق الإلكترونيين،

وقالت دار الإفتاء المصرية - في بيان اليوم الأحد - إنها قررت العمل على مدار اليوم لاستقبال الفتاوى والأسئلة نظرا للزحام الشديد في الاستقبال وكثرة عدد الأسئلة.

وأشار الى أن من يريد الحصول على الإجابة فستكون بإحدى الطرق الآتية: الطريقة الأولى:الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى (‏https://goo.gl/LHZicF ) واستخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك ، الطريقة الثانية: إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عنه.



