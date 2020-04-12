تفاصيل ضبط 22 شخصا رشقوا حملة إزالات بالحجارة في الخانكة

ألقت أجهزة الأمن القبض على 22 شخصا فى منطقة الخانكة لقيامهم باعتراض حملة إزالات قادها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتنفيذ قرارات إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في منطقة الكتيب بمركز الخانكة.





واعترض الأهالي الحملة ورشقوا القوات وأفراد الحملة بالحجارة مما أدى الى إحداث تلفيات بمعدات الحملة، ونجحت قوات الأمن فى السيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث وتحديد المتهمين بالواقعة.





وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد بتعرض حمله إزالات يرأسها المحافظ للاعتداء من قبل مجموعة من الأهالي فى منطقة الكتيب بحرم مشروع محور الطوارئ وانتقلت على الفور قوات الأمن





وتبين أنه أثناء متابعة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتنفيذ حمله إزالات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمنطقة الكتيب بدائرة مركز الخانكة قام الأهالي باعتراض الحملة ورشقوها بالحجارة والمعدات مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمعدات ولم تقع خسائر بشرية وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 22 شخصا من المتورطين في الواقعة.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الخارجين عن القانون واستكمال تنفيذ قرارات الإزالة.





وأكدت مصادر بوزارة الداخلية بأنه لن يتم السماح بأي محاولات لعرقلة تنفيذ حملات إزالة التعديات والتي تتم وفقا للضوابط والقانون.